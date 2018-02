Petrobras arremata 34 blocos de exploração nos EUA A Petrobras informou hoje, em comunicado, que arrematou o maior número de blocos no 'Lease Sale 200', leilão do setor norte-americano de petróleo do Golfo do México, realizado ontem. "Com um total de US$ 45,483 milhões, oferecidos para 34 blocos, a Petrobras também foi a maior ofertante no que diz respeito ao valor total investido", diz a empresa. A Petrobras observou que já tinha anunciado essa semana aumento de sua participação no desenvolvimento das descobertas dos campos de Cascade e Chinook, também no Golfo do México. "O próximo passo da Petrobras será a realização de estudos geológicos detalhados da região, a fim de localizar possíveis áreas para perfuração de poços exploratórios." A Petrobras procurou, neste leilão, consolidar a sua posição em duas das atuais áreas que são o foco de suas atividades: as águas ultraprofundas no quadrante Keathley Canyon e as águas profundas na região de Garden Banks. "A participação no Lease Sale 200 está alinhada com o Plano Estratégico da Petrobras, que determina um crescimento internacional forte em áreas foco, entre elas as águas ultraprofundas do Golfo do México."