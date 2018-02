Petrobras assina memorando para parcerias no Peru A Petrobras assinou hoje no Peru memorando que prevê o desenvolvimento de parcerias nas áreas de exploração, produção, refino, transporte e distribuição de petróleo e gás no país, informou nota divulgada pela assessoria de imprensa da estatal. Segundo a nota, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, assinou o documento com os representantes das estatais Petroperu e Perupetro (promotora e reguladora do setor). O presidente Alan Garcia foi o anfitrião da cerimônia, realizada no Palácio do Governo. Entre os projetos que serão avaliados pelas empresas estão a ampliação e modernização da refinaria de Talara para a produção de combustíveis com baixo teor de enxofre e o controle de partículas nas emissões, de acordo com a tendência mundial. Também serão avaliados investimentos no setor de comercialização, incluindo a cadeia de bombas e postos de gasolina, através da distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes; e ainda a ampliação do terminal de Bayóvar como centro de distribuição e mistura de óleos, aproveitando as possibilidades de sinergia e integração da costa do Pacífico, na América do Sul. Outras possibilidades que constam no memorando são o aproveitamento do gás natural em projetos de transporte, GNL, GTL e petroquímica; o desenvolvimento de projetos de biodiesel e etanol que permitam a diversificação da matriz energética do país; e a avaliação de oportunidades em atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos, incluindo áreas em águas profundas e áreas sub-exploradas em terra. Os estudos serão coordenados por um comitê de negociações composto por representantes das partes.