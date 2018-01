Petrobras assina quatro contratos de partilha de produção em Angola A Petrobras assinou, nesta sexta-feira, em Luanda, quatro contratos para partilhar produção em Angola, de acordo com comunicado distribuído pela companhia. Os acordos foram feitos com a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol). Apesar de estar presente naquele país desde 1979, é a primeira vez que a estatal brasileira atuará como operadora. A empresa participará da exploração de quatro blocos em bacias africanas (6/06; 15/06; 18/06; e 26). "Com a assinatura desses quatro blocos exploratórios, a Petrobras consolida uma posição de forte aderência ao seu Plano Estratégico e inaugura uma nova fase em Angola", afirmou a empresa. "Angola é uma das prioridades de investimento da companhia", disse a nota. O Bloco 6/06 está localizado em águas rasas da Bacia do Kwanza e possui uma área total de 4.930 quilômetros quadrados. O programa de trabalho da fase inicial do contrato prevê a aquisição de dados sísmicos 3D e a perfuração de dois poços exploratórios. A Petrobras é a companhia operadora, com 40% dos direitos. O Bloco 18/06 está localizado em águas profundas, na Bacia do Baixo Congo. Segundo o comunicado da empresa, a região está ao sul de importantes locais produtores do país. A área do bloco é de 4.611 quilômetros quadrados. A Petrobras é a companhia operadora, com 30% de participação. Na fase inicial, o contrato prevê a aquisição de dados sísmicos 3D e a perfuração de sete poços exploratórios. O Bloco 26 situa-se ao sul de Angola, em águas profundas, na Bacia de Benguela, em área de 4.838 quilômetros quadrados. Trata-se de área de fronteira exploratória, cuja integração de dados geológicos e geofísicos do bloco e analogias com modelos petrolíferos da costa oeste africana e da costa leste brasileira permitiram a identificação do interesse da Petrobras, que atuará como operadora, com 80% dos direitos. O contrato prevê a aquisição de dados sísmicos e a perfuração de dois poços pioneiros. O Bloco 15/06, também está localizado na Bacia do Baixo Congo e faz parte do alinhamento de campos produtores em águas profundas angolanas. Sua área é de 3.025 quilômetros quadrados. A Petrobras atuará como sócia não operadora, com 5% dos direitos.