Petrobras atingiu em outubro novo recorde de exportação A Petrobras anunciou hoje, em nota enviada à imprensa, que atingiu no mês de outubro um novo recorde de exportação de petróleo nacional. Segundo a estatal, foram enviados para outros países 453 mil barris por dia, totalizando 14 milhões e 53 mil barris ao longo dos 31 dias. O volume diário teve origem na Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Os destinos foram as regiões do Golfo Americano, Costa Oeste dos Estados Unidos, América do Sul, Europa, Índia, Coréia e China. Segundo informou a estatal, a receita obtida com este volume de exportações foi de US$ 700 milhões, o que "contribui de forma expressiva para a balança comercial da companhia neste ano".