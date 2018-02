Petrobras aumenta participação no Golfo do México A Petrobras America Inc., subsidiária integral da Petrobras sediada em Houston, nos Estados Unidos, anunciou a aquisição de participação adicional de 25% no campo de Cascade e de 26,67% no campo de Chinook, da BHP Billiton, ambos situados no setor norte-americano do Golfo do México. A informação foi divulgada hoje em nota distribuída pela empresa. Segundo a nota, a Petrobras também decidiu adquirir até a totalidade dos 15% da participação que a Hess detém no campo de Chinook, também no Golfo do México. Após a conclusão dessas duas transações, a companhia passará a deter 50% de participação em Cascade e até 71,67% em Chinook, informa a nota. A Petrobras será a operadora no desenvolvimento dos dois campos. As participações restantes em Cascade e Chinook permanecerão com a Devon e com a Total, respectivamente. Cascade e Chinook ficam situados no quadrante denominado Walker Ridge do Golfo do México, em profundidades de água que variam de 2.100m a 2.750m.