Petrobras, Braskem e Ultra oficializam compra da Ipiranga A compra das Empresas Petróleo Ipiranga será oficializada hoje, em São Paulo, pela Petrobras, Braskem e Grupo Ultra. Os detalhes do negócio, um dos maiores do setor químico e petroquímico dos últimos tempos, serão revelados a partir das 9 horas, em entrevista convocada pelas três companhias que vão concentrar as divisões da Ipiranga. A área de distribuição de combustível fica com a Petrobras e o Ultra, e a área petroquímica, com a Petroquisa, subsidiária da estatal, e a Braskem. A aquisição, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo no sábado, foi selada na última sexta-feira, em reunião do Conselho de Administração da Petrobras, no Rio de Janeiro. Não se sabe o montante envolvido, mas o mercado estima em US$ 1,5 bilhão o valor da Ipiranga. A antecipação da informação da venda causou agitação ontem no eixo Rio-São Paulo-Porto Alegre, onde estão as sedes dos grupos envolvidos no negócio. Petrobras, Braskem e Ipiranga se esquivaram de comentar o assunto. Uma porta-voz do Grupo Ultra em São Paulo informou, por meio de nota, que a empresa "tem demonstrado, ao longo de seus 70 anos, opção estratégica por crescer, seja por via orgânica ou por aquisições" e "trará informações ao público no momento adequado." Histórico O Grupo Ipiranga iniciou atividades como pequena refinaria de petróleo no Rio Grande do Sul em 1937 e completaria 70 anos no dia 7 de setembro. Hoje atua nacionalmente na distribuição de combustíveis e produtos químicos, petroquímica, refino de petróleo, produção de asfaltos e lubrificantes. No ano passado, a companhia obteve receita líquida de R$ 21,6 bilhões, 13,4% superior à de 2005. O lucro foi de R$ 533,8 milhões, um aumento de 3,1% ante o ano anterior. A Ipiranga é controlada por cinco grupos familiares: Tellechea, Ormazabaal, Gouvêa Vieira, Matos e Aguiar. São mais de 60 acionistas que, segundo fontes do mercado, queriam vender a companhia integralmente, não em partes, como já foi cogitado no passado. Petroquímica A divisão petroquímica do Grupo Ipiranga será assumida pela Braskem, maior companhia do setor na América Latina, controlada pelo Grupo Odebrecht, e pela Petroquisa. A área de petroquímica é formada por três empresas: a Ipiranga Petroquímica (IPQ), com capacidade para produzir 700 mil toneladas de polietileno e polipropileno por ano em cinco unidades industriais no Pólo Petroquímico de Triunfo (RS); a Empresa Carioca de Produtos Químicos (EMCA), do Pólo de Camaçari (BA), responsável pela produção de óleos minerais e fluídos especiais; e a Ipiranga Química, que cuida da distribuição de produtos químicos e petroquímicos no Brasil. Petróleo A divisão de petróleo terá outro destino. Além da Ipiranga Asfalto e da Refinaria de Petróleo, com capacidade para refino de 12,5 mil barris por dia - localizada em Rio Grande (RS) -, o grupo tem duas empresas de distribuição de combustíveis e é hoje a segunda maior do País, atrás da BR. São mais de 5 mil postos no território nacional. Esse negócio deverá ser assumido pela Petrobras e pelo Ultra. Com a área de distribuição da Ipiranga, a Petrobras poderá elevar o controle do mercado de combustíveis dos atuais 32% para 50%, participação que terá de ser submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Não há detalhes sobre o que deverá ocorrer com os negócios de gás natural e exploração de petróleo. A Ipiranga mantém participação de 20% na companhia Transportadora Sulbrasiliana de Gás (TSG) e detém mais 26% da Usina Termogaúcha. Em prospecção de petróleo, o grupo mantinha fatia de 20% de uma área de exploração no Campo de Camamu e outros 40% num campo no Recôncavo Baiano. Na Bovespa As ações da Ipiranga tiveram forte elevação na sexta-feira, o que alimentou rumores de que o negócio havia sido fechado. O principal papel da Ipiranga se valorizou 3,57%, num dia em que o índice Bovespa recuou 1,27%. A Petrobras chegou a disputar a Ipiranga com outras empresas, como a espanhola Repsol, em um processo de venda que movimentou o mercado de combustíveis no início da década. Outros grupos também manifestaram interesse, como a italiana Agip, a francesa Total Fina, a British Petroleum, do Reino Unido, e a americana ExxonMobil, dona da Esso. As negociações, na época, não chegaram a nenhuma conclusão, segundo analistas, devido ao alto preço pedido pelos acionistas para a companhia, que enfrentava dificuldades financeiras. Além disso, a intrincada teia de acionistas dificultava a melhor avaliação dos compradores. Nos últimos anos, porém, a Ipiranga passou por um intenso processo de saneamento financeiro. Colaboraram Cleide Silva, Kelly Lima, Nicola Pamplona e Rafael Sigollo.