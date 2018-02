Petrobras compra 50% de refinaria da Astra nos EUA A Petrobras concluiu hoje a compra de metade da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pertencente à Astra Oil Company, subsidiária do grupo belga Compagnie Nationale a Portefeuille. A empresa brasileira desembolsou US$ 360 milhões pela participação, por meio de sua subsidiária Petrobras America Inc. A Petrobras pretende ampliar a refinaria, que hoje tem capacidade de processamento de 100 mil barris por dia. No momento, a estatal e a Astra realizam estudos para dobrar a produção e adaptar a refinaria para processar óleo pesado oriundo da Bacia de Campos e convertê-lo em derivados de alta qualidade, adequados às normas reguladoras do meio ambiente nos Estados Unidos.