Petrobras compra participação em reservas de gás argentinas A Petrobras Energía S.A. (PESA) informou hoje que comprou de ConocoPhillips suas participações de 25,67% e 52,37% nos ativos Sierra Chata e Parva Negra, respectivamente, localizadas na Bacia Neuquina, Argentina. O preço de aquisição, segundo nota distribuída à imprensa, foi de US$ 77,6 milhões e se estruturou através da compra da companhia Burlington Resources Argentina Holdings Limited, constituída em Bermuda, titular das referidas participações acionistas. A operação permitirá à PESA, que já era o operador de ambos os ativos, aumentar sua participação para 45,55% em Sierra Chata e 100% em Parva Negra. Sierra Chata é um produtor ativo de gás natural na província de Neuquén, com um total de reservas provadas, até 31 de dezembro de 2006, ?de 56 milhões de barris equivalentes de petróleo?, detalha a nota. Parva Negra está localizada ao norte do bloco de Sierra Chata, que tem dois poços perfurados de gás natural. ?O potencial do lote será avaliado durante o ano de 2007 através de um programa de 420 quilômetros quadrados de sísmica 3D, e perfuração de poços de avançada?, destaca. Esta aquisição, segundo a empresa, ?está em linha com o objetivo estratégico de PESA de crescer em produção de petróleo e gás?. Também, continua a nota, representa um incremento de participação nos ativos de gás ?com alto potencial de crescimento, para os quais Petrobras Energía S.A. já tem experiência e know-how relevantes, tanto do ponto de vista técnico como de comercialização de gás natural?.