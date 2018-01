Petrobras conclui compra da Shell no Uruguai A Petrobras concluiu hoje a compra de ativos da Shell no Uruguai, envolvendo as operações de distribuição e comercialização de combustíveis. A aquisição compreende postos de combustíveis em todo o território uruguaio, instalações para comercialização de combustível de aviação, produtos marítimos e lubrificantes. A mudança da marca Shell no país para o padrão Petrobras será feita no prazo de 12 meses. "Pela sua posição geográfica, o Uruguai é estratégico para a Petrobras por estar próximo do Brasil, da Argentina e do Paraguai. A localização representa um ótimo potencial de crescimento e possibilidade de sinergia com os atuais ativos da Companhia no Cone Sul", diz a empresa em nota. De acordo com a estatal brasileira, o negócio envolveu as aquisições no Paraguai, na Colômbia e no Uruguai, em uma operação em torno de US$ 140 milhões. "Esta operação está em linha com os objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico da Petrobras, de se consolidar como uma empresa integrada de energia."