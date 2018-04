Petrobras conclui outra rodada de negociações sobre preço de gás A Petrobras enviou nota à imprensa dizendo que concluiu hoje no Rio mais uma rodada de negociações com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a respeito do pedido de revisão da cláusula de preços do contrato de compra e venda de gás (GSA) formalizado pela estatal boliviana. Segundo a nota, ambas as empresas voltaram a aprofundar as discussões na busca de soluções mutuamente aceitáveis para o tema em discussão. O próximo encontro entre Petrobras e a YPFB está marcado para a semana do dia 6 a 10 de novembro, também no Rio de Janeiro, conforme o cronograma previamente estabelecido. A nota comenta apenas sobre este grupo de trabalho entre a Petrobras e a YPFB e não cita o outro grupo de trabalho que está discutindo a respeito das reservas de gás da estatal na Bolívia e cujo prazo vence amanhã.