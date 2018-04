Petrobras confirma descoberta de óleo leve na Bacia de Santos A Petrobras comunicou ao mercado que foi confirmada a existência de um significativo volume de óleo leve em nova fronteira exploratória na Bacia de Santos. "O teste realizado em poço vertical revelou uma vazão de 4.900 barris de óleo por dia e 150 mil metros cúbicos de gás natural por dia", diz o comunicado. Segundo a estatal, a confirmação veio com a conclusão do teste do poço vertical 1-RJS-628A que, encontrou reservatório de alta produtividade situado abaixo de uma camada de sal de 2 mil metros de espessura (?pré-sal?). O desenvolvimento do poço 1-RJS-628 A no bloco BM-S-11 já foi objeto de comunicado ao mercado em 11 se julho deste ano, lembra a companhia. O bloco é operado pela Petrobras (65%), em consórcio com a BG (25%) e Petrogal (10%). "A descoberta confirmada foi comunicada à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nos termos da legislação em vigor."