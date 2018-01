Petrobras construirá unidade de biodiesel na Bahia A Petrobras assinou ontem contrato com a empresa de engenharia Intecnial para implementação de sua primeira unidade de produção industrial de biodiesel em Candeias, na Bahia. Serão assinados outros dois contratos para a construção de plantas de biodiesel em Montes Claros (MG) e Quixadá (CE), assim que a Petrobras receber as licenças de instalação pelos respectivos órgãos ambientais de cada Estado. A Petrobras espera que as licenças sejam emitidas nos próximos dias. A Prefeitura Municipal de Candeias cedeu o terreno de 110 mil m² para a implantação da usina, cujas obras deverão começar em breve. A inauguração da unidade está prevista para fim de 2007 e o investimento é de, aproximadamente, R$ 78 milhões. A usina terá capacidade para produzir cerca de 57 milhões de litros de biodiesel por ano. Os principais insumos para produção de biodiesel serão os óleos vegetais dendê, algodão, mamona e soja. Outras oleaginosas como girassol, amendoim e gergelim estão sendo estudadas. Gordura animal e álcool também serão utilizados como insumos. A produção de oleaginosas será desenvolvida no entorno da planta industrial. O município de Candeias foi escolhido pela Petrobras por diversos fatores, como a proximidade com as bases das distribuidoras de combustível e mercado consumidor, e a localização privilegiada em relação aos meios de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. Para alcançar a meta estratégica de produzir 855 milhões de litros de biodiesel por ano em 2011, a companhia analisa cerca de quinze outros projetos em várias regiões do País em parceria com diferentes investidores, desde grandes grupos econômicos até cooperativas de trabalhadores rurais. O Programa Nacional de Produção e Uso do biodiesel estabelece que a partir de janeiro de 2008 será compulsória a adição de 2% de biodiesel ao diesel convencional e também será permitida a mistura de até 5%, contribuindo para a ampliação do mercado.