Petrobras: custo extraordinário não se repetirá no 4º trimestre Em conferência com analistas de mercado, o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, explicou que os custos extraordinários que impactaram negativamente o desempenho do terceiro trimestre não se repetirão no quarto trimestre. A empresa teve perdas de R$ 834 milhões na área de exploração e produção, por conta de revisões de critérios contábeis, e aumento de custos no refino, com paradas para manutenção de algumas das maiores refinarias do País. Na exploração e produção, por exemplo, o lucro líquido no terceiro trimestre foi de R$ 10,198 bilhões, menor do que os R$ 10,938 bilhões registrados no segundo trimestre. "Se não tivéssemos os custos extraordinários, o resultado teria sido em linha com o crescimento da produção no período", afirmou Barbassa. Das perdas, R$ 408 milhões referem-se à mudança de metodologia do cálculo de custos do gás reinjetado, que carregava parte dos custos de produção. Mas, segundo Barbassa, a empresa entendeu que, já que o gás reinjetado retoma a condição de reservas, não deve carregar custos, que ficarão limitados aos produtos vendidos. A outra mudança, que provocou perdas de R$ 426 milhões, foi promovida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que reviu os critérios de cálculo de custos recuperáveis para o pagamento da participação especial sobre a produção do campo de Marlim, o maior do País, na Bacia de Campos. Segundo Barbassa, não há mais nenhuma pendência junto à ANP. Na área de abastecimento, o custo de refino subiu 20% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 2,48 por barril. Barbassa explicou que o movimento reflete a redução da produção por conta das paradas.