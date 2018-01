Petrobras defende antecipação da 9ª rodada de leilão da ANP O gerente-executivo de Exploração e Produção da Petrobras, Francisco Nepomuceno, defendeu hoje a antecipação da 9ª Rodada de Licitações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) como forma de compensar a suspensão da última disputa. "Trabalhamos durante todo o ano e investimos bastante em estudos de cada área e formação de parcerias para esta rodada. Não faz sentido desperdiçar estes esforços", comentou. Em sua opinião, um próximo leilão deveria acontecer já no primeiro trimestre de 2007. O executivo lembrou que a estatal precisa repor um bilhão de barris de óleo por ano, referente ao volume total produzido, por isso a importância de licitações anuais. Nepomuceno estimou que a suspensão do leilão poderá fazer com que a Petrobras atrase de quatro a cinco meses a recomposição de seu portfólio de exploração. Por conta disso, segundo ele, é de se esperar que a estatal venha ainda mais agressiva para disputar uma próxima rodada. "Normalmente, o número de lotes arrematados pela Petrobras fica entre 15% e 20% do total ofertado e podemos esperar que num próximo leilão levaremos isso ao limite", disse. Sobre a restrição para as áreas vencedoras por empresa, o gerente comentou que isso afetou sim a Petrobras, mas que a estatal "está disposta a cumprir a lei". Ele descartou a possibilidade de a empresa entrar na Justiça para tentar reaver um bloco arrematado na Bacia de Santos, ontem, que foi impugnado pelas novas regras. Segundo Nepomuceno, como o número de blocos ofertados nesse leilão foi bastante reduzido comparativamente aos anteriores, a estatal conseguiu compor parcerias que permitiu uma atuação de maneira a compensar as restrições. "Num leilão com um número de lotes maior, isso ficaria mais difícil, para não dizer impossível", avaliou. Lamento O clima de expectativa com a retomada das atividades da Oitava Rodada da ANP hoje pela manhã deu lugar a reações de repúdio e lamento entre os presentes ao Hotel Copacabana Palace, no Rio, com o anúncio oficial da suspensão do leilão. No final da tarde de ontem, a comissão de licitação havia encerrado os trabalhos dando como certa a cassação da liminar que havia suspendido o leilão. Nos sete anos anteriores, a rodada da ANP chegou a ser ameaçada por liminares semelhantes, sendo que em um ano específico dez delas foram cassadas antes da abertura dos trabalhos. Para o advogado Paulo Valois, do escritório Ulhóa Resende Guerra, "a ANP deveria ter insistido mais, buscando a revogação da decisão que suspendeu o leilão", antes de ter encerrado os trabalhos. O consultor e ex-diretor da reguladora, responsável pela organização das rodadas anteriores, John Forman, considerou a suspensão da rodada como um terrível pesadelo. Para ele, a credibilidade do País frente aos investidores ficará enfraquecida, mas se a regra de limitação de áreas arrematadas por empresa for revista, "ainda pode haver uma chance". "Foi a regra que criou o problema e não o leilão em si", comentou. O secretário-geral do Instituo Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (IBP), Álvaro Teixeira, resumiu sua opinião dizendo apenas que lamentava muito tudo isso. "A suspensão é ruim para toda a indústria do petróleo brasileira".