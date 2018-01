Petrobras desautoriza gerente e nega mudança de térmicas A Petrobras desautorizou no início desta noite o gerente de planejamento de Gás e Energia, Rodolpho Sivieri, que declarou hoje que a estatal estaria enviando proposta ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para alterar a forma de despacho das usinas térmicas. Segundo o diretor da estatal, Ildo Sauer, a proposta não existe e as sugestões citadas por Sivieri tratam apenas de um estudo técnico, "entre inúmeros outros existentes entre grupos de trabalho formados dentro da empresa para analisar a situação das térmicas e otimizar os despachos". "A idéia de ter as térmicas disponíveis em apenas parte do ano não expressa a opinião da Petrobras. Estamos garantindo que todos os contratos que temos serão cumpridos e isso significa que temos lastro para cobrir todos os 3 mil MW contratados hoje", afirmou o diretor.