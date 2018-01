Petrobras descobre óleo leve no Espírito Santo A Petrobras informou hoje que descobriu petróleo leve, em torno de 30 graus API em um poço no campo de Caxaréu, no litoral do Espírito Santo, a 120 quilômetros ao sul de Vitória. A descoberta está a 4.862 metros de profundidade total, sendo 1.011 metros de lâmina d'água. Testes indicaram um potencial de produção da ordem de 10.000 barris de óleo por dia. Estudos geológicos preliminares indicam volumes potenciais de cerca de 570 milhões de barris. O poço integra o antigo bloco BC-60 e, segundo a Petrobras, "apresenta-se como um novo horizonte integrante do campo de óleo denominado de Caxaréu, na porção norte da Bacia de Campos, cuja Declaração de Comercialidade foi entregue à Agência Nacional de Petróleo (ANP) em dezembro de 2006".