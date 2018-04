Petrobras: desenho do pólo do Sudeste estará pronto em um ano O diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou hoje que em no máximo um ano a estatal e suas parceiras no setor petroquímico terão um desenho do novo pólo petroquímico do Sudeste. O projeto, último passo para a consolidação da petroquímica brasileira, vai incluir o pólo de Capuava, Rio Polímeros e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). "Já começamos as conversas com os grupos do Sudeste para concentrar as indústrias da região como foi feito no pólo do Sul", informou o executivo, destacando que o rearranjo societário é fundamental para fortalecer a petroquímica brasileira e criar condições para competição internacional. Entre as empresas que fazem parte da negociação, Costa citou Suzano e Unipar, que estão sócias da estatal na PQU e Riopol. Ainda segundo o executivo, a inclusão do Comperj nas negociações é fundamental. "Não tem sentido excluir o empreendimento que tem o maior potencial para alavancar a petroquímica do Sudeste", comentou. Ele disse ainda que após a conclusão do novo desenho do setor, as empresas ainda terão que negociar as participações acionárias. Ipiranga O diretor disse também que apenas um funcionário da empresa está sendo investigado por suspeitas de uso de informação privilegiada no caso da compra da Ipiranga. "Não tenho conhecimento de outras pessoas que possam ter ganho com a operação", afirmou o executivo, comentando os rumores veiculados pela imprensa de que outros empregados teriam participado da operação. Ele confirmou que um gerente da BR foi afastado depois de denúncia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Petrobras criou uma comissão de sindicância que tem 30 dias para apurar o caso. O executivo disse ainda que a CVM está fazendo investigações em paralelo. Costa participou hoje de solenidade de lançamento de um novo combustível marítimo premium, menos poluente.