Petrobras deve anunciar comercialidade de mais 3 campos A Petrobras deve declarar a comercialidade de três novos campos com reservas de petróleo e gás ainda este ano, segundo o diretor de Exploração e Produção da estatal, Guilherme Estrella. Os três campos estão localizados no Espírito Santo, informou ele. Pelo menos dois deles já são conhecidos, o ESS-164, na Bacia do Espírito Santo, e o ESS-130, na Bacia de Campos, jurisdição capixaba. Ambos já foram citados no Plangás (Plano de Abastecimento de Gás), lançado pela Petrobras no primeiro semestre e, inclusive, já têm nas ruas as licitações para afretamento de plataformas de produção. No caso do ESS-164, a expectativa é de produção de 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já o ESS-130 terá produção associada de óleo leve (100 mil barris por dia, estimativamente) e gás natural (3,5 milhões de metros cúbicos por dia). Segundo Estrella, há um terceiro campo, na região de Golfinho, cujos estudos ainda estão sendo concluídos, mas que já possibilitam estimar reservas de 100 milhões de metros cúbicos de barris de óleo equivalente. Neste campo, segundo o diretor, também deverá ser produzido gás natural. Não há, porém, a previsão de que este campo terá uma plataforma própria ou será ligado ao campo de Golfinho. "No entorno de Golfinho há uma série de pequenos campos que podem ser interligados ao principal, a exemplo do que pretendemos fazer com Mexilhão, na Bacia de Santos. A tendência, na verdade, é esta. A indústria petrolífera em geral está desenvolvendo conjuntos de pequenos campos com uma única estrutura de produção. Este é o caminho, principalmente em águas profundas, onde tudo é muito caro", afirmou Estrella.