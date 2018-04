Petrobras deve assinar contrato para unidade de gás de Caraguatatuba A Petrobras deve assinar esta semana contrato para a construção da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (SP), no valor de R$ 1,39 bilhão. A companhia não confirma oficialmente a assinatura, mas segundo as empresas que devem realizar a obra - as construtoras Queiroz Galvão e Camargo Corrêa, além do Grupo Iesa - o negócio já foi fechado por um valor R$ 67 milhões menor do que o previsto inicialmente. A negociação do grupo vencedor de licitação com a Petrobras levou cerca de dois meses. A unidade de processamento terá capacidade para tratar e processar 15 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, que serão produzidos na Bacia de Santos. A previsão é de que a produção seja iniciada a partir de 2009. As obras de construção da planta de processamento devem ter início em junho, mas ainda aguardam liberação de licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).