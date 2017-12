Petrobras deve exportar 250 milhões de litros de álcool este ano A Petrobras tem planos de embarcar 250 milhões de litros de etanol neste ano. O primeiro embarque de 20 milhões de litros, previsto para julho, deve ser destinado à Venezuela, revelou o diretor de abastecimento da petrolífera, Paulo Roberto Costa, à Dow Jones Newswires. A companhia não registrou exportações de etanol, álcool combustível produzido a partir de cana-de-açúcar, este ano. No entanto, "em julho vamos embarcar 20 mil metros cúbicos (20 milhões de litros) para a Venezuela", afirmou Costa. O primeiro embarque para a Nigéria - com volume ainda não definido - deve ser enviado em agosto ou setembro, disse Costa. Enquanto os detalhes dos contratos ainda são finalizados, em 2006 a Petrobras pretende embarcar 150 milhões de litros para a Venezuela e 100 milhões de litros para a Nigéria. A companhia tem negociado com os dois países desde o ano passado para exportar o etanol. No entanto, as negociações se prolongaram em razão do desempenho abaixo do esperado da safra de cana de açúcar brasileira no período 2005-06 e o baixo estoque de etanol no País com a disparada na demanda doméstica e internacional ano passado. No ano passado, a Petrobras enviou dois carregamentos simbólicos de 25 milhões de litros para a Venezuela, depois da assinatura de memorando de cooperação entre os dois países quando o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva visitou o país vizinho, em fevereiro de 2005. Em agosto do ano passado, a Petrobras também assinou memorando de entendimento com a estatal nigeriana Nigerian National Petroleum Co. para conduzir estudos de viabilidade do potencial do setor de etanol no país. O Brasil é o maior produtor e exportador de etanol do mundo. As informações são da agência Dow Jones.