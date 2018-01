Petrobras deve exportar 850 milhões de litros de álcool O diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse hoje que a previsão de exportação de álcool por meio da empresa este ano é de 850 milhões de litros, ante cerca de 600 milhões de litros no ano passado. Venezuela e Nigéria devem ser novamente, a exemplo do ano passado, os destinos do álcool exportado. A capacidade da Petrobras hoje é para a exportação de até 1 bilhão de litros. Segundo ele, todos os contratos para exportação do combustível estão sendo negociados no mercado à vista, mas a Petrobras está tentando firmar contratos a longo prazo, a exemplo do que tem com a Mitsui, no Japão, para exportar 3 bilhões de litros por um período de 20 anos, a partir de 2011. No ano passado, a estatal esteve "próxima" de fechar negociação de médio prazo com a Venezuela, mas o acordo não foi adiante. O diretor afirmou ainda que os contratos de venda do álcool são os primeiros passos da estatal neste mercado mundial. "Somente com esses contratos em mão é que fecharemos negócios e concluiremos os estudos sobre de que forma que entraremos na produção e ainda levaremos adiante os projetos de alcoolduto, principalmente o que vai ligar Goiás ao Estado de São Paulo, permitindo a exportação do volume de combustível na região Centro-Oeste do país, uma das mais promissoras na construção de novas unidades produtivas. "Queremos ter a certeza de garantir o abastecimento do álcool que vamos vender. Não há a menor hipótese de o comprador do mercado internacional ter álcool num dia e não ter no dia seguinte", disse Costa. Ainda segundo o diretor, a Petrobras ainda estuda a possibilidade de comprar navios próprios para o transporte do álcool. "Isso está em estudo. Por enquanto ainda estamos utilizando navios fretados", disse. Financiamento do Japão O presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli, assinou hoje, na sede da empresa no Rio, memorando de entendimento com o diretor-executivo do Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Hiroshi Saito, para avaliar a possibilidade de financiamento de projetos de biocombustíveis, em desenvolvimento pela companhia em associação com empresas japonesas, no Brasil e no exterior. Os projetos avaliados incluem a produção e a comercialização de etanol (álcool combustível) e biodiesel, bem como projetos de geração de bioeletricidade a partir do bagaço de cana-de-açúcar e oportunidades de obtenção de créditos de carbono. "Num primeiro momento, se fala apenas da exportação de álcool. Mas temos a intenção de construir no futuro complexos energéticos, que vão produzir o etanol da cana-de-açúcar, aproveitar o bagaço para a geração de energia e também no seu processamento para aproveitamento da biocelulose que gera mais álcool, e também produzir no mesmo local o biodiesel que poderá ser utilizado pela frota e caminhões, tratores e máquinas agrícolas que vai atuar nessa produção", explicou o presidente da estatal. Segundo informou Gabrielli, a idéia é que o banco de fomento japonês financie principalmente a produção e logística de transporte para os cerca de 3,5 bilhões de litros de álcool que o Brasil vai exportar, via Petrobras, em 2011. Pelo menos 90% desse volume será destinado ao mercado do Japão, em cumprimento ao contrato entre a estatal e a japonesa Mitsui, que criou a joint-venture Nippon Alcohol Hanbai. O álcool será adicionado na proporção de 3% ao litro de gasolina. Segundo o diretor financeiro e de Relações com Investidores, da Petrobras, Almir Barbassa, apenas para atingir ao volume de 3,5 bilhões exportados em 2011, deverão ser investidos cerca de US$ 5 bilhões. Este valor está incluído no total de US$ 8 bilhões que a Petrobras pretende investir em 40 plantas de produção de álcool no país. "Todos os volumes e valores são dinâmicos porque ainda estamos avaliando uma série de projetos em outros países", considerou o presidente da estatal.