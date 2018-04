Petrobras deve receber licença ambiental no Equador O ministério do Meio Ambiente do Equador poderá conceder até o final deste mês licença ambiental para que a Petrobras explore um bloco de petróleo no parque nacional Yasuni, disse hoje o subsecretário de qualidade ambiental, Roberto Urquizo, à agência de notícias Dow Jones. "A companhia apresentou o novo plano ambiental que atende a todas exigências e ele foi submetido a todos os exames pertinentes, inclusive por parte do Ministério de Energia, que o aprovou em janeiro", disse Urquizo. "Precisamos completar as exigências administrativas e talvez no final do mês poderemos conceder a nova licença." Segundo o novo plano, a Petrobras não irá construir uma usina de petróleo e utilizará helicópteros para transportar equipamentos aos campos de Apaika e Nenke em vez de construir uma rodovia. Além disso, os oleodutos serão enterrados e os corredores reflorestados. A Petrobras também abriu mão de construir uma ponte sobre o rio Tiputini e não utilizará o rio como meio de transporte, de acordo com o plano. O presidente do Equador, Rafael Corrêa, poderá tomar uma decisão sobre a licença durante sua visita oficial ao Brasil nos próximos dias. O ministério vinha sofrendo crescente pressão de ativistas ambientais no Equador e fora do país para impedir que a Petrobras opere dentro do parque, uma reserva da Unesco. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Petrobras, a companhia brasileira investiu mais de US$ 160 milhões para desenvolver o bloco e espera iniciar a produção em 30 mil barris por dia. As informações são da Dow Jones.