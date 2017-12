Petrobras deve ser destaque no vencimento de opções Petrobras será novamente a estrela do vencimento de opções sobre ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na próxima segunda-feira, com volume semelhante ao de abril, conforme operadores consultados pela Agência Estado. De acordo com um profissional, a estatal de petróleo responderá por quase 67% do volume, Vale do Rio Doce terá cerca de 28% e Telemar apenas 5%. Petrobras fechou cotada em R$ 46,90 hoje, abaixo do principal contrato com ações abertas no fechamento de ontem, que é Petrobras na compra a R$ 48,00. No mês passado, o exercício de opções sobre as ações da Bovespa movimentou R$ 986,156 milhões. Deste total, R$ 939,571 milhões representaram opções de compra e R$ 46,585 milhões, opções de venda. A estatal brasileira negociou os dois maiores contratos. Dessa vez, a expectativa é de giro novamente em torno de R$ 1 bilhão.