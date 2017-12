Petrobras Distribuidora diz haver "admiração" pela Ipiranga A presidente da Petrobras Distribuidora, Maria das Graças Foster, afirmou hoje que não existe no momento um "namoro formal" com a Ipiranga, apenas uma "admiração". Indagada sobre o interesse na compra da distribuidora, ela se esquivou, gracejando: "a Ipiranga é tão linda e tão bela, por quê não ficar de olho nela?". A possibilidade de a empresa vir a adquirir uma concorrente nos próximos anos havia sido sinalizada pelo presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, em teleconferência com analistas, semanas atrás. Segundo Maria das Graças, a empresa está "sempre aberta a novos negócios". Ela também citou como exemplo de outra empresa "admirável" a AleSat, que é a única distribuidora no País, além da BR, a já atuar na distribuição de biodiesel. Ela participa do seminário "Comercialização e Distribuição de Biodiesel no Brasil", promovido pela Fecomércio.