Petrobras e empresa turca fecham acordo de exploração no Mar Negro A estatal turca Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi, ou TPAO, e a Petrobras concordaram em explorar juntas petróleo e gás natural na costa turca do Mar Negro, de acordo com a agência de notícias Ihlas. As duas petrolíferas assinaram dois acordos de extração em águas profundas nos blocos Kirklareli e Sinop. A TPAO e a Petrobras terão fatias de 50% cada uma nos blocos. Representantes dizem que as relações entre ambas começaram com um acordo de US$ 50 milhões e poderão avançar para uma cooperação de US$ 10 bilhões nos próximos anos. A Turquia vem acelerando suas atividades de exploração de petróleo e gás nos últimos três anos, principalmente na região do Mar Negro. As informações são da Dow Jones.