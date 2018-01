Petrobras e fala do presidente do BC dos EUA no foco dos investidores São Paulo, 13 de fevereiro - Com a queda no preço do petróleo nos mercados internacionais e a previsão de queda no lucro do quarto trimestre feita pelo banco Merrill Lynch a Petrobras pode conduzir os negócios no Brasil. Além disso, a expectativa com o depoimento sobre a economia norte-americana do presidente do Fed, Ben Bernanke, é grande entre os investidores. É que muitos acreditam que o BC dos EUA pode considerar, em algum momento, uma alta do juro norte-americano, depois dos comentários feitos na semana passada por quatro autoridades da instituição. Os horários de eventos e dados a serem divulgados no exterior são de Brasília. Balanços/Brasil - As empresas brasileiras Petrobras, Itaú e WEG divulgam balanços referentes a 2006. EUA/Banco Central - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos, Ben Bernanke, Bernanke, depõe sobre as condições da economia norte-americana no Comitê de Bancos do Senado, em Washington. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de vendas no varejo em janeiro. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio divulga, às 13 horas, o indicador de estoques das empresas em dezembro. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 9 de fevereiro. EUA/Balanços - As companhias Coca-Cola Enterprise, Delphi e Nasdaq divulgam balanços nos Estados Unidos. Indústria/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a Sondagem da Indústria - Quesitos Especiais. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Emprego e Salário referente a dezembro.