Petrobras e Nigeria LNG fecham acordo sobre gás Principal alternativa para evitar um novo racionamento de energia em 2010, a importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) teve seus primeiros contratos assinados pela Petrobras com a empresa Nigeria LNG. O acordo de intenções, assinado pelo diretor de Gás e Energia da estatal, Ildo Sauer, em Barcelona, estabelece todas as condições para a negociação entre as duas companhias sempre que houver demanda de GNL por parte da Petrobras. Além do contrato com a empresa nigeriana, a estatal brasileira firmou também um acordo de confidencialidade para a aquisição do suprimento junto à Oman LNG, empresa pertencente ao governo de Oman, com participação da Shell, Total, Kolng, Mitsubishi, Mitsui e Itochu. Na opinião do diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Hermes Chipp, a inserção do GNL na matriz energética brasileira dentro do prazo previsto, no máximo para o primeiro semestre de 2009, é de "fundamental importância" para dar sustentação ao sistema elétrico e evitar um novo racionamento de energia, a exemplo do ocorrido em 2001. "Só com o GNL é que poderemos dar uma respirada", acredita Chipp.