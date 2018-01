Petrobras e PDVSA negociam construção de unidade de gás liquefeito A Petrobras negocia com a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a construção de uma unidade de gás liquefeito, afirmou ontem o diretor internacional da companhia brasileira, Nestor Cerveró. "Estamos negociando um acordo pelo qual a PDVSA teria 65% de participação e nós, 35%", afirmou durante um jantar da estatal. A unidade transformaria gás natural oriundo do campo de Mariscal Sucre e, num primeiro momento, proveria gás natural liquefeito (GNL) para o mercado venezuelano. A produção excedente poderá ser exportada em um estágio mais avançado, disse Cerveró. Atualmente, as duas companhias já negociam o desenvolvimento conjunto das reservas de gás de Mariscal Sucre. As informações são da Dow Jones.