Petrobras é uma das petrolíferas mais admiradas da Venezuela A Petrobras foi eleita como uma das cinco empresas do setor de petróleo mais admiradas da Venezuela. A pesquisa foi realizada pela revista venezuelana Gerente e foi divulgada hoje pela estatal brasileira em seu site de notícias. Segundo informa a Petrobras, o objetivo da pesquisa foi identificar as organizações que têm acumulado méritos de maneira sistemática e que trabalham tendo por critério a melhoria contínua. Ainda de acordo com a própria Petrobras, a enquete, realizada com 2.500 executivos de médio e alto escalão, levou em conta a atuação da Petrobras desde o início de sua presença no país, em 2003, por meio da Petrobras Energia Venezuela, subsidiária da Petrobras Energia, na Argentina. A primeira colocada foi a estatal venezuelana PDVSA, seguida por três empresas internacionais que têm forte tradição na Venezuela, por atuarem no país há mais de 40 anos.