Petrobras e YPFB vão retomar discussões sobre Gasbol A Petrobras e a estatal boliviana YPFB decidiram retomar as discussões sobre a ampliação do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), suspensas desde que o governo boliviano anunciou a nacionalização do setor de petróleo e gás. O projeto consta de uma lista de oportunidades conjuntas que serão analisadas pelas duas empresas em um prazo de 120 dias, em uma espécie de conciliação depois de um ano inteiro em conflito. O preço do gás continuará na pauta, mas deixa de ser discutido de forma isolada. A reaproximação foi definida em reunião realizada hoje, no escritório executivo da YPFB, em Santa Cruz de la Sierra. Em nota oficial divulgada hoje, as empresas informaram que decidiram ampliar as negociações, antes restritas ao preço do gás, incluindo potenciais projetos em conjunto. Segundo um observador próximo, a idéia é retomar projetos abandonados após o início da crise diplomática e avaliar novas oportunidades de negócios. A avaliação geral é que o convívio entre as duas empresas ganhou outras cores depois da assinatura dos contratos de concessão de campos de petróleo e gás, no mês passado. Nos últimos dias, representantes brasileiros já vinham sinalizando o reatamento, em declarações indicando a retomada dos investimentos na Bolívia. Entre os projetos antigos que podem voltar à pauta, o mais concreto é a ampliação do Gasbol. O processo já chegou a ser iniciado duas vezes, mas abortado por motivos diversos - na primeira ocasião, no início da década, a falta de mercado para o gás boliviano; na segunda, a nacionalização. Nesta última vez, chegou-se a falar em uma expansão dos atuais 30 milhões de metros cúbicos por dia para até 45 milhões. A Petrobras, no entanto, pediu apenas 4 milhões adicionais, que poderiam ser transportados sem grandes obras. Outro projeto suspenso, o complexo petroquímico binacional, também pode voltar à agenda. O empreendimento seria feito em parceria com a Odebrecht, para usar gás boliviano na produção de matérias-primas petroquímicas. Recorde A Petrobras bateu em novembro um novo recorde de exportação de petróleo produzido no País. Foram exportados 484 mil barris por dia, totalizando 14 milhões e 520 mil barris no mês. Esse recorde superou a marca anterior, alcançada em outubro, de 31 mil barris por dia. O volume de 484 mil barris por dia de petróleo corresponde a aproximadamente 259 mil do campo de Marlim, 88 mil de Albacora Leste, 56 mil de Roncador, 16 mil de Bijupirá e 65 mil de Marlim P-37. O produto foi vendido para regiões do Golfo Americano, Costa Oeste dos Estados Unidos, Caribe, América do Sul, Europa, Índia, Coréia e China. Segundo a empresa, esse novo recorde "é resultante do trabalho conjunto e integrado das áreas de Exploração e Produção, da subsidiária Transpetro, Logística e da área de Comercialização, proporcionando uma receita (em base C&F) da ordem de US$ 740 milhões para a Companhia, contribuindo, de forma expressiva, para a balança comercial brasileira". Esses valores referem-se aos embarques feitos no mês de novembro, mas o faturamento dessas cargas ocorrerá ao longo deste mês de dezembro e de janeiro de 2007.