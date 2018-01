Petrobras elegerá membros do conselho em assembléia no dia 2 A Petrobras realiza no próximo dia 2 de abril, no Rio de Janeiro, a Assembléia Geral de Acionistas (AGO) para eleger os membros dos seus Conselhos de Administração e Fiscal. A AGO é anual e deve confirmar a maioria dos nove membros que hoje compõem o conselho. Ainda não foi confirmada se a última reunião mensal do grupo, prevista para 30 de março deve acontecer. Segundo uma fonte ligada à empresa, três membros podem ser trocados nessa eleição. Seguem no posto os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Guido Mantega (Planejamento) e Silas Rondeau (Minas e Energia), que possuem seus mandatos atrelados ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também ao que tudo indica deverá ser mantido o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que já teve seu nome afastado dos rumores de dança de cadeiras dentro da estatal. Pelo menos um nome está praticamente certo de ser mudado, que é o do ex-comandante do Exército, General Gleuber Vieira, que não integra mais o primeiro escalão do governo. Também compõem o conselho de administração da estatal, e podem ser mudados os nomes da iniciativa privada: Fabio Barbosa, vice-presidente do ABN Amro Bank; Jorge Gerdau, presidente do Grupo Gerdau; Arthur Sendas, presidente do Grupo Sendas; e Roger Agnelli, diretor-presidente da Vale do Rio Doce. A eleição também deve confirmar os nomes atuais dos membros do conselho fiscal (Marcus Pereira, Erenice Alves Guerra, Túlio Luiz Zamin, Nelson Rocha Augusto e Wilson Risolia Rodrigues). A AGO vai ainda tratar do relatório anual da Petrobras, distribuição de lucros e o orçamento da estatal para 2007.