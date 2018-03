Petrobras eleva orçamento de 2007 em R$ 7,5 bi O conselho de administração da Petrobras aprovou hoje a atualização do Plano Anual de Negócios para 2007, elevando o orçamento em R$ 7,542 bilhões, para R$ 54,998 bilhões. Segundo a empresa, o detalhamento do orçamento indicou a necessidade de se ajustar o valor previsto anteriormente, devido à "inclusão de novos projetos, a antecipação de projetos prioritários, a mudança de escopo, ajustes nos custos e em práticas contábeis mais atuais". Do montante acrescido ao plano anual, R$ 3,328 bilhões são relativos a projetos vinculados ao Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangas), que visa aumentar rapidamente a oferta de gás natural no mercado brasileiro. Outros R$ 2,046 bilhões são resultantes da inclusão (R$ 3,108 bilhões) e exclusão (R$ 1,062 bilhão) de projetos da carteira de 2007. Além disso, R$ 1,175 bilhão decorrem do aumento de custos para a execução de projetos; R$ 908 milhões devem-se a postergações e antecipações de projetos; e R$ 711 milhões, à alteração da regra contábil que exigiu a classificação como investimentos dos gastos em paradas programadas nas unidades. Por outro lado houve uma redução de R$ 626 milhões em função de mudanças no escopo de projetos, no modelo de negócio e outros fatores, explica a companhia.