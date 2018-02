Petrobras emite US$ 300 mi em bônus de 10 anos no Japão A Petrobras emitiu 35 bilhões de ienes (US$ 300 milhões) em bônus samurai de dez anos nesta quarta-feira, em transação liderada pela Nomura Securities e pela Mitsubishi UFJ Securities, informaram subscritores da emissão à agência Dow Jones. Os bônus carregam um cupom (juro nominal) de 2,15% e foram colocados ao par. A emissão é parcialmente garantida pelo Japan Bank for International Cooperation, acrescentaram as fontes. Samurai são bônus denominadas em ienes emitidos por estrangeiros no Japão. Essas emissões têm sido muito limitadas no atual ano fiscal, por isso a colocação de hoje deverá ser absorvida facilmente pelos investidores, de acordo com operadores. Essa foi a primeira emissão de um bônus samurai pela Petrobras desde 1997. As informações são da Dow Jones.