Petrobras Energía processa Merril Lynch A Petrobras Energía entrou com um processo em um tribunal de Manhattan contra a unidade de corretagem do Merrill Lynch. A companhia alega que o Merrill Lynch, a Pierce, Fenner & Smith Inc. e a Sociedad Argentina de Electricidad SA (Sadesa) interferiram em seus esforços para adquirir uma fatia majoritária na Hidroneuquen SA da francesa Total SA. A Hidroneuquen detém 59% do capital acionário circulante da Hidroelectrica Piedra del Aquila SA, geradora de energia hidrelétrica. A Petrobras Energía, unidade argentina da Petrobras, possui 9%. O processo afirma que a Total concordou em vender o controle da Hidroneuquen para o Merrill e a Sadesa por cerca de US$ 145 milhões. A transação deve ser concluída nos próximos dias. De acordo com a queixa, a Petrobras Energía e outros acionistas minoritários teriam o direito de apresentar uma primeira recusa à compra de uma fatia majoritária na companhia. "Visando a garantir a consumação da transação e a evitar que a Petrobras e outros acionistas minoritários da Hidroneuquen exercessem seu direito de recusar o negócio - o que impediria que o Merrill e a Sadesa obtivessem o controle da empresa - a Total, o Merrill e a Sadesa forjaram uma transação que não é legítima", diz o processo. O processo afirma ainda que a Total recusou-se a disponibilizar informação concernente à transação proposta ou sobre se qualquer acordo foi negociado ou executado em relação à dívida subordinada de US$ 128 milhões da Hidroneuquen. O processo pede ao tribunal uma ação impedindo que a transação siga adiante, bem como uma compensação não especificada e medidas de punição. Um porta-voz do Merrill Lynch recusou-se a comentar o assunto. As informações são da Dow Jones.