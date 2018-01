Petrobras Energía venderá fatia na Citelec por US$ 54 mi A Petrobras Energía anunciou ontem à noite que aceitou vender sua participação acionária na Citelec ao fundo de investimento norte-americano Eton Park Capital Management por US$ 54 milhões . A Citelec controla a Transener com 52,67% do capital. O negócio também atinge a fatia de 22,22% que a Petrobras detém na empresa de energia Yacylec. Os termos da oferta prevêem a transferência da participação na Citelec por um preço fixo de US$ 54 milhões, mais um valor "earn out" relacionado ao resultado da revisão tarifária integral a ser determinada para a Transener. O preço previsto para a venda da Yacylec é de US$ 6 milhões. A partir da aceitação da oferta de aquisição pela diretoria da Petrobras Energía, as partes assinarão uma carta de intenção que refletirá os termos da proposta. Também acertarão os termos dos respectivos contratos de compra e venda de ações, os quais deverão respeitar os acordos de acionistas vigentes para Transener e Yacylec. A operação foi realizada "em cumprimento do compromisso de desinvestimento na Citelec, assumido com o governo quando a Comissão Nacional de Defesa da Concorrência aprovou a compra e venda de ações que compõem o capital majoritário de Petrobras Participações S.A. por Petrobras Participações S.L.", informa a empresa em um comunicado. A transferência das ações da Citelec deverá contar com as aprovações dos organismos regulatórios e de autoridades correspondentes. Eton Park Capital Management é um fundo de investimento que administra um capital aproximado de US$ 5,3 bi, com escritórios centrais localizados em Nova York e Londres.