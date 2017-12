Petrobras estréia hoje em Buenos Aires As ações da Petrobras começam a ser negociadas hoje na Bolsa de Buenos Aires. A informação é do gerente de renda fixa da área de Relações com Investidores da empresa, Carlos Henrique Castro. A Petrobras não lançará ações na Argentina. Ao invés disso, o banco Santander, nos próximos dois anos, atuará como market maker e venderá aos investidores locais papéis comprados nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madri, mercados nos quais os papéis da petrolífera já são negociados. Castro não precisou o preço inicial para listagem na Argentina. "Esperamos que a Petrobras torne-se um dos papéis mais negociados na Argentina dentro de seis meses", afirmou o executivo. "Como a Petrobras tem investimentos de longo prazo na Argentina, queremos oferecer aos investidores locais a oportunidade de comprar nossas ações." Castro também disse que a companhia brasileira não tem planos, no curto prazo, para fechar o capital da Petrobras Energia Participaciones e promover um troca por ações da Petrobras. Uma fonte próxima da companhia brasileira, no entanto, disse que no longo prazo as ações das unidades argentinas podem ser incorporadas às da Petrobras para reduzir custos. As informações são da Dow Jones.