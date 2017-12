Petrobras estréia na Bolsa de Buenos Aires esta semana O mercado aguarda para esta semana a estréia da Petrobras na Bolsa de Buenos Aires. Depois de um atraso de um mês, a petrolífera brasileira recebeu na quinta-feira passada a autorização para cotar seus papéis na bolsa portenha. Os investidores locais apostam na empresa como uma das mais novas estrelas do índice Merval (principal índice da Bolsa de Buenos Aires), repartindo a liderança com a siderúrgica Tenaris (líder na produção e fornecimento de tubos de aço soldados para a indústria energética brasileira), do grupo Techint. ?É um papel para ser incorporado às carteiras porque tem fundamentos sólidos que o tornam conveniente para investidores institucionais e fundos de pensão?, explicou Diego Juan Diedrich, da corretora Capital Markets. Ele disse que os investidores estão ansiosos porque a Petrobras "é uma companhia que está na vanguarda em tudo o que diz respeito a biocombustíveis, e estamos vendo um petróleo em US$ 70, o que deveria refletir-se no preço do papel?. Os analistas afirmam que a estatal brasileira vai disputar a liderança do painel Merval com a Techint. Segundo os operadores, os altos preços do petróleo incentivam o investimento em exploração e produção, o que leva a uma demanda maior dos produtos elaborados pela Tenaris, como os tubos de aço. O valor recorde do petróleo, que chegou na sexta-feira a US$ 75 o barril, tem impulsionado os papéis da Tenaris, que alcançaram a máxima histórica de 69,4 pesos (US$ 22,53), na última sexta.