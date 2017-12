Petrobras estréia na Bolsa de Buenos Aires esta semana O mercado aguarda a estréia da Petrobras na Bolsa de Buenos Aires. Depois de um atraso de um mês, a petrolífera estatal brasileira recebeu na quinta-feira passada a autorização para cotar seus papéis na bolsa portenha, o que deve ocorrer nesta semana. A chegada da Petrobras é esperada pelos investidores locais que apostam na empresa como uma das mais novas estrelas do índice Merval, repartindo a liderança com a siderúrgica Tenaris, do grupo Techint. ?É um papel para ser incorporado às carteiras porque tem fundamentos sólidos que o tornam muito conveniente para investidores institucionais e fundos de pensão?, explicou Diego Juan Diedrich, da corretora Capital Markets. Ele disse que os investidores estão ansiosos porque a Petrobras "é uma companhia que está na vanguarda em tudo o que diz respeito a biocombustíveis, e estamos vendo um petróleo em US$ 70, o que deveria refletir-se no preço do papel?. Os analistas afirmam que a Petrobras vai disputar a liderança do painel Merval com a Techint. Segundo os operadores, os altos preços do petróleo incentivam o investimento em exploração e produção, o que leva a uma demanda maior dos produtos elaborados pela Tenaris, como os tubos de aço. O valor recorde do petróleo, que chegou na sexta-feira a US$ 75 o barril, têm impulsionado os papéis da Tenaris, que alcançaram a máximo histórica de 69,4 pesos (US$ 22,53), na última sexta.