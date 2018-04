Petrobras estuda construir usina de etanol no interior de SP A Petrobras assinará protocolo de intenções na sexta-feira com a Coopermota, que reúne produtores agrícolas do interior de São Paulo, para desenvolver estudos sobre a viabilidade da instalação de uma usina de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e da mandioca, na região. A solenidade será realizada em Palmital e contará com a presença do gerente de Biocombustíveis da Petrobras, José Carlos Gameiro Miragaya, e do presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), Edivaldo Del Grande. Segundo nota da Ocesp, o protocolo prevê a elaboração de estudos sobre a participação da Petrobras no projeto industrial para produção de álcool, juntamente com os produtores da região. Propõe ainda análises sobre a viabilidade da utilização da mandioca para produção de etanol, bem como a implantação de uma unidade industrial para este fim.