Petrobras estuda investir em termelétrica no Uruguai A Petrobras considera planos de investir US$ 200 milhões na construção de uma usina termelétrica no Uruguai, de acordo com o chefe de operações da Petrobras no país, Clóvis Correa. Com capacidade de 200 megawatts, o projeto seria localizado em Maldonado, a 150 quilômetros da capital, Montevidéu, de acordo com o jornal argentino La Nacion, citando o executivo da Petrobras. O projeto seria realizado em parceria com a estatal uruguaia de energia UTE. Além do projeto da usina, a Petrobras pretende investir US$ 40 milhões durante os próximos dois anos na distribuição de gás natural, GLP e combustíveis, segundo Correa. A companhia também poderia desenvolver projetos locais de biocombustível, acrescentou o executivo. As informações são da Dow Jones.