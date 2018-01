Petrobras estuda investir US$ 800 mi no Peru A Petrobras está avaliando investir US$ 800 milhões em uma petroquímica no Peru, de acordo com o ministro de Energia do país, Juan Valdivia. "Atualmente há uma delegação de técnicos da Petrobras no Peru conduzindo estudos preliminares sobre a possibilidade de investir US$ 800 milhões na construção de uma fábrica no campo de gás de Camisea", revelou o ministro. Valdivia disse que a instalação, que poderia ser voltada para a produção de fertilizantes, faz parte do plano de investimento de US$ 3,4 bilhões que a petrolífera brasileira estuda para o país nos próximos anos. As informações são da Dow Jones.