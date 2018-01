Petrobras exige que fornecedores invistam para atender a encomendas As empresas industriais que fornecem para a Petrobras terão de acelerar os investimentos para atender às novas encomendas da petroleira. A observação é do gerente-executivo de abastecimento da empresa, Alan Kardec Pinto, em palestra para jornalistas no Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP). "Vamos investir US$ 87,5 bilhões até 2011 e queremos que as empresas brasileiras sejam as principais fornecedoras. Mas para isso muitas precisarão investir", comentou. Segundo ele, alguns fornecedores já estão trabalhando com dois turnos e "alguns estão adotando o terceiro turno". Segundo ele, a Petrobras sempre buscou ampliar o "conteúdo nacional" nas suas compras, mas alguns fornecedores não estão conseguindo acompanhar o novo ritmo. "Estamos atentos ao conteúdo nacional, mas os fornecedores têm de ter padrão internacional",alertou. Kardec disse que a empresa manterá reunião com fornecedores, em São Paulo, detalhando os planos de investimentos para 2007. "Se os fornecedores nacionais não investirem, teremos de ampliar as importações de máquinas e equipamentos", complementou. Além da busca pela ampliação dos contatos com os fornecedores, a Petrobras está investindo firme na formação de mão-de-obra especializada para atender aos novos investimentos. "Só a ampliação das instalações em São José dos Campos vai exigir mais 10 mil trabalhadores", ilustrou. Para isso, a empresa fez convênios com três prefeituras da região (São José dos Campos, Jacareí e Caçapava) para criar programas de treinamento e atender aos planos de investimentos da companhia.