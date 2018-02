Petrobras expandirá venda de diesel menos poluente A Petrobras vai vender a partir deste mês um tipo de diesel menos poluente para outras cidades brasileiras, além de Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos e Belo Horizonte. O produto desenvolvido nas refinarias da estatal tem um teor de enxofre 75% menor do que o diesel normal. A companhia investiu aproximadamente US$ 750 milhões para criar o produto, que, segundo a Petrobras, está alinhado com a política da companhia de "priorizar a responsabilidade social por meio da excelência ambiental". O diesel com menos enxofre foi lançado em 2005 nas regiões metropolitanas com maiores problemas ambientais, onde são consumidos 70% do diesel normal e onde há maior concentração de gases poluentes. Esse diesel começará a ser comercializado, também, em Belém, Fortaleza, Recife, Aracaju, Salvador, Vitória e Curitiba. Até meados de setembro será estendido para Porto Alegre. Conforme a estatal, o ganho ambiental dessas mudanças permitirá que, a cada ano, 86.250 toneladas de óxidos de enxofre e 6.360 toneladas de materiais particulados deixem de ser lançados na atmosfera. Até 2011, a Petrobras investirá cerca de US$ 4,4 bilhões para melhorar ainda mais a qualidade do diesel e da gasolina em todo o país, seguindo padrões internacionais rigorosos.