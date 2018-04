Petrobras fecha acordo com empresa de Moçambique A Petrobras enviou nota à imprensa informando que firmou hoje contrato com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), empresa estatal de Moçambique para exploração de petróleo e gás natural naquele país. O documento foi assinado pelo gerente executivo do Desenvolvimento de Negócios da Área Internacional da Petrobras, Luis Carlos Moreira, e pelo presidente do conselho de administração da ENH, Issufo Anuar Daúfo Abdula. O memorando também trata da pesquisa e produção de biocombustíveis em território moçambicano. O governo do país tem interesse em desenvolver a produção de biodiesel a partir da jatrofa, uma oleaginosa abundante na vegetação local, além da produção de álcool de cana-de-açúcar. A ENH é uma empresa com experiência no desenvolvimento de atividades petrolíferas em Moçambique e possui amplos conhecimentos de geofísica e geológica das bacias sedimentares do país. A Petrobras já participa de um bloco de exploração em Moçambique, juntamente com a Petronas, da Malásia, na foz do rio Zambezi, visando à produção de hidrocarbonetos.