Petrobras fecha acordo de petróleo e gás na Argentina A Petrobras Energía, subsidiária da Petrobras na Argentina, assinou com as empresas Energía Argentina (Enarsa) e Repsol YPF um acordo para a constituição de um consórcio que terá como objetivo a exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo e gás natural em águas profundas da plataforma continental argentina. Em nota divulgada hoje, a empresa informa que a Petrobras Energía integrará o consórcio com uma participação de 35%, sendo a operadora da área, enquanto a Enarsa e a YPF terão participações de 35% e 30%, respectivamente. A área de exploração do consórcio, que está localizada a aproximadamente 250 quilômetros da cidade de Mar del Plata, na província de Buenos Aires, possui profundidades que variam de 200 a 3.000 metros. A Petrobras Energía e a YPF serão responsáveis, na proporção de suas participações, por aportar os fundos necessários para financiar o investimento correspondente à Enarsa nesta etapa. No caso de haver uma descoberta comercial, a Enarsa reembolsará a Petrobras Energía e a YPF os investimentos realizados, referentes à sua participação. Este projeto se beneficiará, segundo a companhia brasileira, "da reconhecida liderança e capacitação tecnológica da Petrobras em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, no Brasil e no Exterior". Em janeiro passado, a Petrobras Energía já havia firmado um acordo com a Enarsa, YPF e Petrouruguay, para a exploração, desenvolvimento, exploração e comercialização de petróleo e gás natural das áreas offshore ENARSA 1 (E1) y CCM2, também no mar argentino.