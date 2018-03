Petrobras fecha negociação com estatal nigeriana para exportar álcool A Petrobras informou que concluiu com "sucesso" as negociações com a estatal nigeriana de petróleo (NNPC - Nigerian National Petroleum Corporation) para exportação de álcool anidro combustível. A primeira carga, de 20 mil metros cúbicos, será embarcada no Terminal da Ilha D'Água, no Rio de Janeiro, e descarregada em Lagos, em fevereiro próximo. Segundo nota divulgada hoje, as negociações foram conduzidas no âmbito do Memorando de Entendimento assinado entre a Petrobras e a NNPC em agosto de 2005, para implementação do programa de adição do álcool à gasolina comercializada na Nigéria. A proposta da Petrobras, aprovada pelo Governo da Nigéria, inclui a venda do produto com o apoio técnico durante a implantação do programa de adição de 10% de etanol à gasolina nigeriana. A operação é semelhante à realizada com a PDVSA, da Venezuela, em 2005 e 2006. Na nota, a Petrobras reafirma sua "expectativa na continuidade das negociações com a NNPC para o fornecimento de próximas cargas para aquele mercado".