Petrobras financiará distribuição de água em Itaboraí (RJ) A Petrobras vai financiar a construção de redes de distribuição de água na região de Itaboraí (RJ), onde a estatal do petróleo construirá uma nova refinaria, segundo o presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), Wagner Victer. Em apresentação do plano de reconstrução da Cedae à Câmara de Comércio Americana (Amcham), Victer disse que ele próprio, que na época da escolha do local para a refinaria era secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, alertou a empresa de que "naquela região de Itaboraí e São Gonçalo não tem água". A Petrobras, então, de acordo com ele, dispôs-se a providenciá-la. Se a companhia de petróleo não ajudar na implantação da rede de água, Victer prevê que haverá "o maior desastre ambiental da história do Rio de Janeiro", porque se espera que muitas pessoas passem a trabalhar e residir na região, que deve atrair outras empresas também. De acordo com ele, o custo para a distribuição de água é baixo em relação ao da implantação da refinaria. "Isso é 'peanuts' no investimento total", disse.