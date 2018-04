Petrobras firma acordo de cooperação com chilena Enap A Petrobras firmou acordo de cooperação com a estatal chilena Enap para a prospecção conjunta de oportunidades na área de energia e de hidrocarbonetos no Brasil, no Chile e em outros países de interesse. O entendimento prevê o desenvolvimento de projetos em exploração e produção, refino, transporte e comercialização de hidrocarbonetos e indústria petroquímica, com ênfase em empreendimentos de biocombustíveis, gás natural liquefeito (GNL) e exploração da Plataforma Pacífica. O documento foi assinado pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, durante a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile esta semana. O acordo terá validade de dois anos e ficou acertada a constituição de um comitê de avaliação para analisar e incorporar ao programa de trabalho novos negócios e projetos de interesse.