Petrobras inicia hoje operação no setor de distribuição no Paraguai A Petrobras inaugura hoje no Paraguai o seu primeiro posto de serviço no país. O evento está marcado para 20 horas, em Assunção, e deve marcar o início das atividades da companhia no setor de distribuição varejista de combustíveis no país vizinho, após a aquisição dos pontos de venda que antes pertenciam à Shell. O posto de serviço Ciclovia, localizado na principal avenida de Assunção, é o primeiro de 129 postos adquiridos pela Petrobras em 2005, num processo de compra de ativos que envolveu, além do Paraguai, a Colômbia e o Uruguai. O posto de serviço será inaugurado pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, acompanhado pelo diretor da Área Internacional, Nestor Cerveró, e pelo gerente-geral da empresa no Paraguai, Erio Mathias. Gabrielli chegou hoje pela manhã na capital paraguaia para reuniões de trabalho internas na empresa e encontros com autoridades do governo paraguaio. Cerca de 100 empregos foram gerados durante a reforma do posto, que vai disponibilizar, para Assunção, quatro tipos de combustíveis líquidos disponíveis no mercado, todos com o valor agregado Petrobras: Gasolina Especial Aditivada, Gasolina Super Aditivada, Gasolina Turbo Aditivada e Diesel. Simultaneamente, a Petrobras está implantando sua marca corporativa nos demais 128 postos de serviço distribuídos por todo o Paraguai. Os investimentos não foram divulgados pela companhia na nota distribuída hoje.