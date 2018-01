Petrobras inicia produção da P-34 no campo de Jubarte A Petrobras informou hoje que iniciou a produção na plataforma P-34, no campo de Jubarte. O primeiro poço deste campo, Jubarte-4, produzirá cerca de 15 mil barris por dia (bpd) de óleo pesado, de 17 graus API. Outros três poços contribuirão para que a P-34 atinja sua capacidade nominal de 60 mil bpd ao longo dos próximos meses. O segundo poço produtor, ESS-110, está previsto para entrar em produção até o final do ano de 2006. "A entrada em produção da plataforma P-34 é mais um importante passo para que a Petrobras alcance as metas de produção de petróleo previstas em seu plano estratégico", diz o comunicado da Petrobras.